AA

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Mehmet Ali Sevilgen (74) ve kardeşi Şükrü Sevilgen (66),Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre, müdahaleye rağmen kardeşlerden Mehmet Ali önceki gün, Şükrü Sevilgen de dün hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından aileye teslim edilen iki kardeşin cenazesi Zevye Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!