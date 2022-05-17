Kahreden olay! Cam silerken 3'üncü kattan düştü

Tepebaşı ilçesinde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3´üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.

DHA'nın haberine göre dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü.

Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı´nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.