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Kahreden olay! "Ben sensiz ne yaparım?"

Antalya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Dürdane Eser (68), yaşamını yitirdi. Haberi alıp olay yerine gelen Selim Eser (70) ile fenalaşan araç sürücüsü ve kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşini kaybeden Selim Eser'in, "Ben sensiz şimdi ne yaparım" feryadı yürekleri dağladı

24.12.2021 - 07:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahreden olay!
Kahreden olay! "Ben sensiz ne yaparım?"
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DHA

Antalya'da dün saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2340'ıncı Sokak'ta yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

KAMYONET GERİ MANEVRA YAPIYORDU

DHA'da yer alan habere göre bir sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmekte olan Dürdane Eser'i fark etmedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eser'in kamyonetin altında kaldığını görenler, şoförü uyarıp aracı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleriyle mahalleli tarafından aracın altından çıkarılan Eser'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Eser'in ölümüyle fenalık geçiren sürücü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diye gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, ekip aracına alınıp polis merkezine götürüldü.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Olayı duyup gelen Selim Eser ise eşinin cansız bedenine sarılıp ağladı. Polisler tarafından teskin edilmeye çalışılan Eser, "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi" diyerek, gözyaşı döktü.

ADLİ TOP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Eser'in yakınları da bu sırada kamyoneti tekmeledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dürdane Eser'in cenazesi, adli tıp kurumuna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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