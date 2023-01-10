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Bilecik'te forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü

Sabah saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. Bilecik'te bir fabrikada yaşanan olayda forklift ile çuvalların arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Giriş: 10.01.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahreden kaza! Forklift ile çuvalların arasında kaldı
Kahreden kaza! Forklift ile çuvalların arasında kaldı
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AA

Bilecik'te döküm fabrikasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki tesiste çalışan Haydar Karanfil (48), hareket halindeki forklift ile içi malzeme dolu büyük çuvalların arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karanfil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise döküm fabrikasında inceleme yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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