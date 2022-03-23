Kahreden kaza! El frenini çekmeyince aracın altında kaldı

İHA

Kahreden olay dün ilçede bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü 43 yaşındaki Güler Feyiz isimli kadın, otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu.

İHA'nın haberine göre, ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen kadın, kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler Feyiz, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güler Feyiz’in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. El freni çekilmeden park edilen otomobilin kaydığı ve kadın sürücüsünün otomobilin altında kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.