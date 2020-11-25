Anne ve iki çocuğundan sonra bir acı daha!

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DHA

Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut (37),rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut´un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı.

DHA'nın haberine göre, testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Murat Karabulut, 8 gün önce hayatını kaybetti.

Anne Fadime Karabulut

Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra yaşama veda etti. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise dün aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Selda Karabulut

Ailenin diğer kızı Şehriban Bircan'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bir hafta içinde eşini, kayınvalidesini ve görümcesini kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut ise yaşadığı üzüntü ve strese dayanamadı. Fenalaşan anne adayının, yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede bebeğini kaybettiği belirlendi. Erkek olduğu bildirilen bebek, sezaryen ile alındı.

Hayatını kaybeden Murat Karabulut

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedilen bebeğin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenazede 2 çocuk annesi Buket Karabulut'un yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiği görüldü.

Hastanede tedavi gören Şehriban Bircan

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