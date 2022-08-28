Kahramanmaraş'ta peş peşe yangınlar!

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. AA'da yer alan habere göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Fotoğraf: AA Söndürme çalışmalarına iki helikopterin katıldığı yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. BİR YANGIN DAHA ÇIKTI Kentin Dulkadiroğlu ilçesinde de ormanlık alanda ikinci yangın çıktı. Bulanık Mahallesi Böcüklü Obasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA İHA'nın haberine göre, ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir