Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı! - Güncel haberler

Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını çıktı!

Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını çıktı. Kentin Onikişubat ilçesinde çıkan yangına müdahale devam ederken, Dulkadiroğlu ilçesinde alevler kontrol altına alındı

28.08.2022 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı! - Güncel haberler
Kahramanmaraş'ta peş peşe yangınlar!
0:00 / 0:00
Genel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Fotoğraf: AA

Söndürme çalışmalarına iki helikopterin katıldığı yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Kentin Dulkadiroğlu ilçesinde de ormanlık alanda ikinci yangın çıktı. Bulanık Mahallesi Böcüklü Obasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

İHA'nın haberine göre, ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Meteoroloji'den 9 il için şiddetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den 9 il için şiddetli yağış uyarısı!
Burası Türkiye'de tek! Son hali içler acısı...
Burası Türkiye'de tek! Son hali içler acısı...
TEM'de dikkat çeken olay!
TEM'de dikkat çeken olay!
Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.