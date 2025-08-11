Kahramanmaraş'ta lojmanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kullanılmayan lojmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Maarif Mahallesi’ndeki Orman Bölge Müdürlüğü lojmanlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ahşap lojmandan fırlayan parçalar, çevrede bulunan bahçelerde yangınlara sebep oldu.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
ALEVLER YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI
Kahramanmaraş’taki lojman inşaatında çıkan yangın devam ederken, alevler yandaki ahşap olarak inşa edilen diğer lojman binasına sıçradı. Ekiplerin her iki binadaki yangına müdahalesi sürüyor.