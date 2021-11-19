İş makinesine sıkıştı, feci şekilde can verdi!

AA

Dulkadiroğlu ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmasında çalışan Mümtaz H. (39) henüz bilinmeyen bir nedenle örgü makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık personelince hastaneye kaldırılan Mümtaz H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.