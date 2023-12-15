Kahramanmaraş'ta depremin izleri! 7 metre kaydı, şerit değişiyor
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri duruyor. Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu 7 metre kayarken, sol şeritten ilerleyen araçlar orta şeride geçiyor
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası fay hattının geçtiği ve zarar verdiği karayolu drone ile görüntülendi.
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7’lik deprem 11 il ve ilçelerinde hasara neden oldu.
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On binlerce binanın hasar gördüğü ve vatandaşın hayatını kaybettiği depremin izleri hala görünüyor.
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Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu ise depremden etkilenen bölgelerden biri oldu.
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Karayolunun altından geçen fay, depremler sonrası yaklaşık 7 metrelik kaydı. Karayolunda seyreden bir araç sol şeritten devam ederken fay hattının geçtiği noktada bir anda orta şeritte seyretmek zorunda kalıyor.
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Karayolu, hem araç içi kamera hem de drone ile de görüntülendi.
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Sürücülerin her hangi bir kazaya karışmamaları adına karayolu da trafik işaret levhaları yerleştirdi.