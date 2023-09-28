Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 28 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Günün ilk saatlerinde Akdeniz'de, Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 28 Eylül Perşembe günü yaşanan depremler...
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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 28 Eylül Perşembe son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş Elbistan'da saat 09:18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HATAY'DA DEPREM
28 Eylül Perşembe günü saat 08:01'de Hatay Hassa'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 28 Eylül Perşembe günü saat 02:56'da Akdeniz Girit Adası'nda 3.0 ve saat 04:46'da Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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