Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak Kahramanmaraş Göksun'da yaşanan depremin ardından gözler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine çevrildi. Deprem olduğunu düşünen depremi hissedenler, "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 14 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...