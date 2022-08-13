Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'daki habere göre depremin 7.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. (Ayrıntılar geliyor...)