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Bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, "Kahramanlar Operasyonları" hakkında bilgi verdi.

🇹🇷 — Ali Sarac 🇹🇷🦅 (@Alisrc53_) October 4, 2023

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

YERLİKAYA: ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.