Kahraman itfaiyecinin kurtardığı aileden kötü haber!

İHA

Erzurum'da evlerinde çıkan yangından itfaiye ekiplerince kurtarılan Afgan aileden kötü haber geldi. 34 yaşındaki anne Roghayyeh Alavi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 Ocak tarihinde Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Afganistan uyruklu ailenin evinde sobadan yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

pencereden girdikleri evde mahsur kalan Roghayyeh ve eşi ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep Alavi'nin (14) dumandan etkilendiğini fark etti. Anne-baba ve 3 çocuğu, itfaiye eri Yücel Küçük ve diğer itfaiye görevlilerinin desteğiyle binadan çıkartıldı. Küçük, oksijen maskesini dumandan etkilenen çocuklara vererek rahat nefes almalarını sağlamaya çalıştı.

OKSİJEN MASKESİNİ VEREN İTFAİYE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Anne ve 3 kızı ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren İtfaiyeci Yücel Küçük ise yangın yerinde fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Küçük'ün dumandan etkilenmesi sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ise evde maddi hasar meydana geldi.

YOĞUN BAKIMDAKİ ANNEDEN KÖTÜ HABER

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden anne ve 3 kızından ise kötü haber geldi. 10 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren anne Roghayyeh Alavi hayatını kaybetti. Tedavisi biten 2 kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.

'KAHRAMAN BEN OLDUM AMA ARKADAŞLARIMLA GÖREV YAPIYORUZ'

Tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlatan İtfaiyeci Eri Yücel Küçük ise, yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: "7-8 yıldır itfaiye eri olarak görev yapıyoruz. Ekip olarak her şeyi yapıyoruz. İtfaiye olarak hep beraber çalışırız. Kahraman ben oldum ama arkadaşlarımla birlikte biz görev yapıyoruz. Mesleğimizi seviyorum. Sabaha karşı 4.5 sıralarında ihbar geldi. Mahsur kaldıklarını görünce hemen kurtarmak için çalışmaya başladık. Maskemi önce yaralıya takarak hayatta kalmasını sağladım. Bugün olsa yine yaparım. Biz sabah işe başlarken duamızı yaparak başlarız" dedi.