Kağıthane'de yangın

Kağıthane'de buzlanmadan dolayı kayganlaşan yollarda itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Binanın alevli şekilde yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin yangına ulaşma çalışmaları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Yangın saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Şafak Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar bir yandan kovalarla alevlere müdahale ederken, bir yandan da ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye araçları, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının meydana geldiği bina ile birlikte yangının sıçrama ihtimali bulunan yandaki iki bina da boşaltıldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanamadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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"KOVALARLA SU ATARAK, ALEVİ İÇERİ SOKMADIK"

Yaşananları anlatan Ahmet Erduran, "Yan komşum kapıma vurdu, 'Yangın var' diye. Ben hemen evimi kontrol ettim. Yalnızdım, çocuklar evde yok, 'Acaba benim ev mi yanıyor' diye düşündüm. Mutfağa baktım, birşey yok. Çocukların ordasına girdiğimde, orada bir alev gördüm. Sonra baktım karşıdaki binadan geliyor. Hemen dışarıya çıktık. Karşı komşunun perdeleri cama geldiği için, perdeleri söktük. Üst kata çıktı. Üst kata da yangın sıçradığı için oradaki perdeleri de söktük. Önce eşyaları çektik. Sonra kovalarla su atarak alevi içeriye sokmadık. Yangın 7'nci kattaydı, 8'inci kattaki komşumuzun da evine sıçradı. Camı eridi, camlar patladı. İçeriye alevler giriyordu. Biz kovalarla müdahale edip sokmamaya çalıştık. İtfaiye geldikten sonra aşağı indik. Bizim binada bildiğim kadarıyla yaralanan yok. Bina da şu an boşaltıldı" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.