19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, iddiaya göre Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Yine iddiaya göre peşinden parka gelen Özgür Duran sevgilisini dövmeye başladı.
BIÇAK, KALBİNE SAPLANDI
DHA'da yer alan habere göre tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
10 SANTİM DERİNLİĞİNDE, 1.5 SANTİM GENİŞLİĞİNDE
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu, olaydaki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğini tespit etti. Bıçağın 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'nu kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal incelemeye alındığı soruşturmada, görgü tanıkları ile Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığı sırada yanlarında bulunan Bekir Duran'ın ifadesine de başvuruldu. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.
'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN' İDDİANAME
Başsavcılık, soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması verilecek cezanın ise, tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
29 NİSAN'DA HAKİM ÖNÜNE ÇIKACAK
Kadir Şeker hakkındaki iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kadir Şeker, 29 Nisan Çarşamba günü görülecek ilk duruşmada, hakim karşısına çıkacak.
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