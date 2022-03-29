Kadın sürücüyü darbeden saldırgana kelepçe!

İHA

İlçede 24 Mart'ta otomobiliyle seyreden Sezin Tekinkaya (43), kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu.

İHA'nın haberine göre otomobili ile kavşağa gelen Mehmet Engin Y. adlı sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’ya aracının kornasına defalarca basarak tepki gösterdi.

O esnada Tekinkaya’nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip “Neden kornaya basıyorsun?” diye tepki gösterdi.

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Kavşaktaki yoğunluk azalınca Sezin Tekinkaya caddede ilerlemeye devam etti. Mehmet Engin Y., Tekinkaya’nın aracını solladıktan sonra önünü kesti. Aracından inip Tekinkaya’nın oğlu ile tartışan Mehmet Engin Y., çıkan arbede esnasında 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’yı boğazını sıkıp yere fırlattı.

Sezin Tekinkaya yaralanırken, Mehmet Engin Y. eşinin de bulunduğu otomobile binip bölgeden uzaklaştı. Saldırganın otomobilin önünü kestiği anlar ve çıkan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden kadının boğazından yaralandığı, kuyruk kemiğinde kalıcı hasar olduğu belirlendi. Darp raporu alan Sezin Tekinkaya, saldırgandan şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Mehmet Engin Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Engin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.