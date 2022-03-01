Kadın doktora korkunç saldırı!

Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen G.Ş'nin, kendisini muayene eden Uzm. Dr. Gaye Atak'ı saçından çektikten sonra yere yatırarak darbettiği öne sürüldü.

AA'da yer alan habere göre, özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan G.Ş, hastane polisince gözaltına alındı.

"Beyaz kod" verilen olayda şüpheli, polis merkezine götürüldü.