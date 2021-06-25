Kadın çatıdan atladı, mahalle karıştı!

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, eşiyle problem yaşadığı iddia edilen kadın çatıya çıkıp atladı. Kadının başka binanın çatısına düşüp yaralandığı olay yerinde arbede çıkarken, mahalleli kocayı linç etmeye kalkıştı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan bir kadın çatıya çıkıp atlamak istedi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, aşağıya atladı. Ancak kadın başka binanın çatısına düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kadının atlama çalıştığı sırada sokakta toplanan mahalleli, kadının kocasını linç etmeye kalktı. Vatandaşların tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.