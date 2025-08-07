Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de 10 katlı binada yangın | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de 10 katlı binada yangın

        Kadıköy Bostancı mahallesi Yazıcı sokakta 10 katlı binada bulunan bir dairede çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.08.2025 - 16:35 Güncelleme: 07.08.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de 10 katlı binada yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadıköyde 11 katlı binanın 10uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bostancı Mahallesi Yazıcı Sokaktaki 11 katlı apartmanın 10uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında dairede bulunan anne ile iki çocuğu kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, alevler üst kata da sirayet etti.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ile çocuklarına sağlık çalışanlarınca ambulansta müdahale edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Habertürk Anasayfa