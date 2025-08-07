Kadıköy'de 10 katlı binada yangın

Kadıköyde 11 katlı binanın 10uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bostancı Mahallesi Yazıcı Sokaktaki 11 katlı apartmanın 10uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında dairede bulunan anne ile iki çocuğu kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, alevler üst kata da sirayet etti.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ile çocuklarına sağlık çalışanlarınca ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.