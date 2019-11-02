02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her ay düzenli olarak kadın cinayetleri ile ilgili rakamları açıklayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ekim 2019 Raporu´nu paylaştı. Raporda geçtiğimiz ay 36 kadının öldürüldüğü belirtildi. Bu kadınlardan 8'i evli oldukları erkek, 6'sı birlikte oldukları erkek, 4'ü tanıdık veya akrabaları, 2'si babaları, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek ve 1'i de kardeşi tarafından öldürüldü.
14 KADINI KİM ÖLDÜRDÜ BELLİ DEĞİL
DHA'da yer alan habere göre 14 kadının ise kim tarafından öldürüldüğünün belirlenemediği bildirildi. Kadınlardan 5'i ekonomik bahaneyle, 6'sı boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, telefona cevap vermemesi gibi gerekçelerle öldürüldü. Raporda öldürülen kadınların çalışma durumlarını tespit etmenin zorluğuna dikkat çekilerek, "Ulaşılabilen veriye göre kadınların 5´i bir işyerinde çalışıyor, 2´si çalışmıyor ve 29 kadının çalışma durumu bilinememektedir" denildi.
"6284 ETKİN UYGULANSAYDI KADINLAR YAŞAYACAKTI"
Raporda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun´un sonuçları ile ilgili değerlendirme de yapıldı. Buna göre Ekim ayında öldürülen kadınların 33´ünün koruma kararının olup olmadığının bilinmediği, 2 kadının ise herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararının bulunmadığı kaydedildi. Raporda, "6284 etkin kullanılmadığı için Eskişehir'de yaşayan 45 yaşında 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, evine giderken 6 ay önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Yalçın Özalpay tarafından satırlı saldırıya uğradı. Ayşe Tuba yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor; ancak bu ay 6284 etkin uygulansaydı, kadınlar yaşıyor, çocuklar da annesiz kalmayacaktı. Öldürülen kadınların 5´inin çocuğu vardı" tespitine yer verildi.
"İNDİRİMLERİN SINIRLANMASI OLUMLU"
Kadın cinayetlerine karşı kadınların verdiği mücadeleye de değinilen raporda, "Kadınların verdikleri mücadeleler sonucu, son dönemlerdeki kadın cinayetleri davalarında, faillerin çeşitli bahaneler öne sürerek indirim almaya çalışmalarına rağmen; mahkemeler tarafından indirimlerin sınırlandığı gözlenmektedir. Kadın cinayeti davalarında hızlı ve adil yargılamanın yapılması, indirimlerin sınırlanması elbette ki olumlu bir gelişmedir. Ancak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın cinayetlerinin durdurulması için İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Koruma Kanunu kapsamında tüm önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanması kadınların hayata tutunabilmesi için büyük önem taşımaktadır" görüşü dile getirildi.
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