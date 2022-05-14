Kaçarken ayağını kırdı! Çiftlik değil cephanelik!

Adana'da çiftlik evine baskın! Çiftlik değil cephanelik: 10 Kalaşnikof ve 720 kök Hint keneviri - Güncel Haberler

DHA

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.B.'nin (42) Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı.

2. KATTAN ATLAYIP KAÇMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre 'uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B., polisleri görünce 2'nci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi.

ŞÜPHELİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ayağı kırılan M.A.B., kaçamayınca yakalandı. Gözaltına alınan M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü.

10 KALAŞNİKOF TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi.

Çiftlik evinde ise bahçede odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.