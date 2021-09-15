Kaçak nargile vurgunu baskınla önlendi

AA

İstanbul’da sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda nargile tütünü ve sigarayı piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece’de bir depoya düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 10 ton 526 kilogram nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara, 42 bin cinsel performans artırıcı jel ve 1026 kutu parfüm ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.