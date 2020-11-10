DHA

Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin kaçak klinik açıp buraya gelen hastaları tedavi ederek ilaç satışı yaptığı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, çalışma kapsamında kaçak klinikleri tek tek tespit eden ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 5 milyon liralık ilaç ile, çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonda Suriyeli 6 doktor gözaltına alındı.

DİŞ ÇEKME, KÜRTAJ, BOTOKS HİZMETİ

Kliniklerin ve ilaçların saklandığı yerlerin sağlıksız olması dikkat çekerken, kliniklerde muayene dışında diş çekme, kürtaj ve botoks yapıldığı, kliniklere gelen kişilerin çoğunluğunun ise Suriyeliler olduğu belirlendi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kliniklerde yapılan incelemede ilaçların arasında hamile kadınlara düşük yaptırmak için kullanılan ilaçlarla cinsel içerikli haplar da olduğu tespit edildi.

BASKINA KARŞI GÜVENLİK KAMERASI

Öte yandan kliniklerden birinde güvenlik kamerası olması dikkat çekti. Şüphelilerin polis baskınına karşı kliniğe güvenlik kamerası taktırdıkları belirlenirken, aldıkları bu önlem işe yaramadı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapmak ve satmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.