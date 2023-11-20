İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Terörle mücadele ve diğer gelişmeler de Kabine Toplantısında görüşülecek.