Bugün Ulaştırma Bakanımız gerek Zengezur koridoru gerek Irak ve Körfez ülkeleri ile birlikte hayata geçireceğimiz kalkınma yoluyla ilgili kapsamlı sunum yaptı. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız devasa ulaştırma yatırımlarına yenilerini ekleyceğiz. Sürdürülebilir kalkınma tüm programlarımızın esasını oluşturmuştur. Güven ve istikrar ikliminde ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini gidermekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı ufkunu aydınlatmayı başardık.

Türkiye'nin asli hedeflerinden kopmadan kalkınmasını sürdürmesi önemli bir başarıdır. 21 yıldır attığmız her adımı karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen verdiğimiz tarihi mücadeleler sayesinde gerçekleştirmiş bir hükümetiz. Vesayetle mücadele ettik. Üniformalı, cübbeli, klavyeli cuntacıların oyunlarını bozduk. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Sınırlarımız içinde ve ötesinde istiklalimizi tekrar kazandık. Enerjide doğalgazdan petrole, yenilebilir kaynaklardan batarya teknojisinne kadar yeni pencereler açtık.

Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek bir koruma kalkanı oluşturduk. Gelişmiş ülkelerin müsebbibi olduğu iklim krizi ile mücadelede insanlığa karşı yükümlülüklerimizi üstlenmekten asla çekinmedik, geri durmadık. Savunma sanayinde dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. Şimdi yeni sınamalarla karşı karşıyız. Her coğrafyada ve her platformda küresel statüko ile karşı karşıya kalmamız gayet tabii durumdur. Türkiyesiz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği denense bile başarılı olamacaktır. Sayısız örnek, teşebbüs ve niyetini gördük ve yaşadık.

Bu denemeleri yapanlar hepsi günün sonunda Türkiye'nin ortaklığına talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Tüm bu hakikatlere rağmen hala ham hayal peşinde koşanlar elbette var. Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizimle bizi rakip görenler arasındaki fark; biz gittiğimiz her yerde medeniyetimizin mirası insani değerlerimizle kazanma anlayışımızla masaya oturuyoruz. Bizi rakip görenler, sömürge geçmişlerinin alışkanlığı, tek taraflı dayatmalarla masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. 6'lı Masa, 16'lı masada olduğu gibi. Ne oldu, tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu.

Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bizimle berabeğr tüm bölgenin ve dünyanın kaderidir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, Rabbimizin takdirine boyun eğmiş millet olarak oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'ye dost olan kazanır. Husumet besleyen kaybeder. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya bakıyoruz. Tüm dünyada barış, diyalog, birlikte kazanmayı, ahlakı, insanı eser alan siyaset yürütüyoruz.