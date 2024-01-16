Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 16 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
Milyonlarca emeklinin gözü 16 Ocak tarihinde Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Gündeme dair birçok konunun masaya yatırıldığı kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 14.30'da başladı. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında; emekliye ek zammı, öğretmen atamaları ve terörle mücadele yer alıyor. İşte 16 Ocak 2024 Salı Bakanlar Kurulu Kabine Toplanıtısı kararları ve sonuçları...
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Son dakika Kabine kararları ve sonuçları... Yılın ilk Kabine Toplantısı 16 Ocak Salı günü Beştepe'de gerçekleşti. Birçok konunun ele alındığı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Kritik toplantının sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıklayacak. Peki, "Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine'nin gündem maddeleri neler?" İşte 16 Ocak Kabine Kararları...
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16 OCAK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.30'da başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Millete Sesleniş konuşmasında bulunacak ve kararları açıklayacak.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı gündeminde terörle mücadele, öğretmen atamaları ve emekliye ek zam konularının yer alması bekleniyor.
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YILIN İLK TOPLANTISINDA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR GÖRÜŞÜLECEK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk kabinesi, önemli başlıkları görüşmek için yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini emekli maaşlarına yönelik iyileştirmeler olacak. Yeni yılda, memur emeklileri yüzde 49.25 oranında zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 37,57 oldu. Arada 11,7 puanlık fark oluştu. Farkı gidermek için çalışma yapıldı.
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ANA GÜNDEM EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OLACAK!
Toplantının ana gündemini, 7 bin 500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığında iyileştirme oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklı, her iki düzenlemeyle ilgili sunum yapacak.
Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin gündemindeki ana maddelerden biri olacak.
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KUZEY IRAK VE SURİYE'YE OPERASYON MASADA!
Pençe Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından; bölgeye yönelik operasyonlar arttı. Kabinede, Irak ve Suriye kuzeyinden Türkiye’ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak.
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İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA!
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci bir başka gündem başlığı olarak ele alınacak. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek. Kabinede, görüşme takvimine ilişkin değerlendirme yapılacak.
Bir diğer gündem başlığı ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. İsrail, Lahey'de soykırımla yargılanırken; ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları da sürüyor. O adımlarla beraber, bölgeye yardımların ulaştırılması, insani durumun iyileştirilmesi ve kalıcı çözüm için yapılacaklar masaya yatırılacak.