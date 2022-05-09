ENFLASYONLA MÜCADELE

Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 olmuştu. Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşmişti. Bu kapsamda enflasyon rakamları da masaya yatırılacak.

Enflasyona birlikte fiyat artışları da değerlendirilecek. Bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olmuştu.