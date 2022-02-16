Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı temaslarının ardından Kabine Toplantısı, bugün yapılıyor. Bütün bakanların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de toplandı. 15.45 itibarı ile başlayan toplantıda, birçok önemli konu bulunuyor. Rusya-Ukrayna geriliminden ekonomideki gelişmelere, Omicron varyantındaki artıştan elektrik faturalarına kadar kadar birçok konu masada yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları da merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU? (16 ŞUBAT 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 16 Şubat 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar...