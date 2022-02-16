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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 16 Şubat 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 16 Şubat Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları günün en çok merak edilen son dakika haberleri arasında bulunuyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Beştepe'de saat 15.45'de toplandı. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında ekonomideki son gelişmeler, omicron nedeniyle yaşanan vaka artışı, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim ve elektrik faturaları gibi birçok iç ve dış mesele bulunuyor. İşte, 16 Şubat 2022 Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları ve sonuçları

16.02.2022 - 17:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı temaslarının ardından Kabine Toplantısı, bugün yapılıyor. Bütün bakanların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de toplandı. 15.45 itibarı ile başlayan toplantıda, birçok önemli konu bulunuyor. Rusya-Ukrayna geriliminden ekonomideki gelişmelere, Omicron varyantındaki artıştan elektrik faturalarına kadar kadar birçok konu masada yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları da merak konusu oldu.

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU? (16 ŞUBAT 2022)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 16 Şubat 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar...

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Kabine Toplantısı'nın 18.00 dolaylarında sona ermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00'da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

     

  • UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

    Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

     

  • Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

    DIŞ POLİTİKA DİĞER KONULAR

    Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

    Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.

     

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