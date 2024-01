"BİRİLERİ AYNI KARANLIK SENARYOLARI TEKRAR SAHNELEMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Türkiye'nin rejimi ile ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'de 'Yaşasın Cumhuriyet' nidalarıyla bitmiştir. Ülkemizde kimsenin Cumhuriyetle ilgili tereddütü yoktur. Kimsenin Cumhuriyetimizin banisiyle derdi yoktur. Devletin bütünlüğü, milletin birliği, ülkenin esenliği ile sıkıntısı yoktur. Her kim bu kavramlar üzerinden kendine alan açmaya çalışıyorsa bir büyük yanlışın içindedir. Her kim bu tartışmaları siyasi rant kapısı haline getirmeye uğraşıyorsa bir büyük yanlışın tam merkezindedir. Varmış gibi gösterilen bu tür tartışmalar üzerinden eskiden beri ülkemizde siyaset ve toplum mühendisliği yapıldığını unutmuyoruz. Bu tartışmaları kimin alevlendirdiğini, bunlardan kimin çıkar sağladığını hangi piyonlar kullanılarak ülkemizin nerelere sürüklendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri aynı karanlık senaryoları tekrar sahnelemeye çalışmaktadır. Kadrolu provokatörlerin bir anda sağdan solda yeniden arzı endam etmesi herhalde tesadüf değildir. Her kim niyetini bozar ve yolunu şaşırırsa son 10 yılda yaşananlar akıbetinin ne olacağını göstermeye yeterlidir. FETÖ, PKK'ya kadar bu senaryoda kullanılan örgütlerinin acı sonları dahi tek başına almasını bilen için ibret vesikasıdır.

"SUNİ GÜNDEMLERLE VAKTİMİZİN VE ENERJİMİZİN ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhuryetimizin 100. yaşını kutladığımız dönemde hortlatılmaya çalışılan rejim tartışmasınındaki niyet gayet açıktır. Türkiye'yi asıl gündeminden kopartıp, kendi içine kapatarak, bölgesinde ve dünyada artan etkinliğini kırmaya yöneliktir. Türkiye'yi tekrar emperyalistlerin boyunduruğu altına almak isteyenlerin tezgahına gelmeyeceğiz. Suni gündemlerle vaktimizin ve enerjimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Dayatılan gündemlerin değil hayallerimizin peşinden koşacağız. Gündemizde sadece Türkiye, eser ve icraat var. Mazluma el uzatma, düşenin elinden tutma var.