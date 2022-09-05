Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 18.30'da başladı.

Kabine toplantısının ana gündem maddesini dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorunları ile ekonomi oluşturacak.

Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında.

Toplantıda enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik atılacak adımlalar da ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısının bir diğer gündem maddesini de terörle mücadele oluşturacak. Yurt içinde devam eden operasyonların yanı sıra Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı da değerlendirilecek.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Son dönemde Yunanistan ile yaşanan gerilim de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantıda ne gibi adımların atılabileceği görüşülecek.

Rusya-Ukrayna krizi ile tahıl koridorunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapmak bekleniyor.