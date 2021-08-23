Kabil'deki 229 Türk daha tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

Öte yandan dün, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla önce Pakistan'a götürülen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, buradan Türk Hava Yolları'nın (THY) seferiyle İstanbul'a getirilmişti.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunan 357 kişi, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü.

İslamabad'daki havalimanında THY uçağına aktarılan 16'sı bebek 357 yolcu, "TK 6883" sefer sayılı seferle sabah saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Pistte geniş güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri de hazır bulunmuştu.