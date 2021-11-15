Kabil'de patlama: 2 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kotai Sangi bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan Kabil Emniyeti yetkilisi, Silo Caddesi üzerinde yol kenarına yerleştirilen bir mayının sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Yetkili, olayda 2 kişinin yaralandığını belirterek saldırının hedefinin Taliban güçleri olmadığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.