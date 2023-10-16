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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza giderildi

        Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza giderildi

        Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılan yol çalışması sırasında elektrik tellerinin kopması sonucu bazı istasyonlar arası seferler yapılamadı. Enerji hatlarının onarılması sonrası seferler normale döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 07:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:01
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        Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
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        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Arızanın giderilmesi sonrası seferler normale döndü.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Konuyla ilgili yapılan son açıklamada, tramvay hattında seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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        #kabataş-bağcılar tramvay hattı
        #son dakika haberi
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