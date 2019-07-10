Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle hareket edemeyen tramvaylar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışması devam ediyor.

Bu arada Metro İstanbul'un twitter hesabından da "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." açıklaması paylaşıldı.