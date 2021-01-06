Assange'ın serbest bırakılma talebine ret!

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İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

Başkent Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, avukatları Assange'ın yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tutulduğu Belmarsh Hapishanesinde ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Avukatlar, 49 yaşındaki Assange'ın ABD'ye iadesi reddedildiği için içeride tutulma gerekçesi kalmadığını savunarak kefaletle veya şartlı olarak serbest bırakılmasını istedi.

ABD tarafının avukatları ise Assange'ın daha önce kefaletle serbest bırakılmasının ardından Ekvador Büyükelçiliğine sığındığını hatırlatarak benzer bir durumun yaşanabileceğini öne sürdü. Avukatlar ayıca Belmarsh Hapishanesinde sadece 3 kişide Kovid-19 görüldüğünü savundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın sonunda hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın büyük bir destekçi kitlesi olduğunu ve kaçmaya çalışırsa bu kişilerden yardım alabileceğini belirtti.

WikiLeaks'in, ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmekle suçladığı Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın kaçmasına yardım ettiğini de kaydeden Baraitser, bu gerekçelerle kefalet talebini reddettiğini açıkladı.

ABD'YE İADE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle, "gerçek bir risk altında" olduğunu belirtmişti.

ABD tarafının tarif ettiği prosedürlerin Assange'ın süper güvenlikli bir Amerikan hapishanesinde intihar etmenin bir yolunu bulmasını engellemeyeceğini vurgulayan Baraitser, Assange'ın akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağını vurgulayarak, ABD'nin talebini reddettiğini duyurmuştu.