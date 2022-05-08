Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan açıklama geldi. Jorge Jesus, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"1-2 AY İÇİNDE SERBEST OLMAYACAĞIM"

Flamengo ile ilgili sözleri hatırlatılan Jesus, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.