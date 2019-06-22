İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için bir numaralı aday olarak gösterilen Boris Johnson'ın evine dün gece polis çağrıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Johnson ve sevgilisi Carrie Symonds'ın beraber yaşadığı evde dün akşam çok şiddetli bir tartışma yaşandı. Çiftin komşuları evden çok fazla bağırma ve çığlık sesi duyduklarını belirterek, herkesin güvende olduklarından emin olmak için polisi aradıklarını belirtti.

Tartışma sırasında Symonds'ın Johnson'a defalarca kez "Evimden git" dediğini ancak Johnson'ın bunu reddettiğini söyleyen bir komşu, "Birinin kapıyı açıp, 'İyiyiz' demesini umdum. Üç kere kapıyı çaldım ancak kimse açmadı" ifadelerini kullandı. Guardian'ın haberinde ismi verilmeyen komşu bunun üzerine polisi aradığını söyledi.

Gazetenin sorusu üzerine Londra polisinden yapılan açıklamada, "Cuma gecesi, polis ekipleri bir bölge sakininden gelen çağrıyı cevapladı. Arayan kişi kadın komşusunun durumundan endişeliydi. Polis ekipleri olay yerine giderek adreste bulunan tüm kişilerle konuştu. Hepsi iyi ve güvendeydi. Herhangi bir saldırı veya saldırı endişesi yoktu. Polisin dahil olmasını gerektirecek bir durum yoktu" ifadeleri kullanıldı.

Boris Johnson, Theresa May'den sonra boşalan başbakanlık koltuğu için favori aday olarak gösteriliyor. Muhafazakar Parti liderliği için Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile son ikiye kalan Johnson, 23 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğini kazanırsa aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

Boris Johnson geçtiğimiz yıl eşi Marina Wheeler'ı terk ederek, Muhafazakar Parti'nin basın işleriyle de ilgilenen Symonds ile bir ilişkiye başlamıştı. Johnson'ın kampanya ekibinde de yer alan Symonds'ın, Boris Johnson'ın siyasete yaklaşımını ve görünürlüğünü canlandırdığı yönünde yorumlar yapılıyordu. Birlikte yaşayan çiftin, Johnson'ın seçilmesi durumunda başbakanlık konutuna da beraber taşınması bekleniyor.