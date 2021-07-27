Jeff Bezos'tan NASA'ya 2 milyar dolarlık teklif

Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: Jeff Bezos'tan NASA'ya Ay'a astronot indirecek uzay aracı için 2 milyar dolarlık teklif
Jeff Bezos'tan NASA'ya Ay'a astronot indirecek uzay aracı için 2 milyar dolarlık teklif
Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), "Ay'a geri dönme projesi" kapsamında kullanılacak olan insanlı iniş aracı için için 2 milyar dolarlık bir teklifte bulundu.
Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), "Ay'a geri dönme projesi" kapsamında kullanılacak olan insanlı iniş aracı için için 2 milyar dolarlık bir teklifte bulundu.
NASA, Kongre'den talep ettiği 3,3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay'a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti.
NASA, Nisan ayındaki ihalede, Bezos'un şirketi Blue Origin'in teklifini reddederek, Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin 2,9 milyar dolarlık teklifini kabul etmişti.
Bezos, uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in Ay'a geri dönüş projesine dahil olabilmesi için NASA'ya bir mektup yazarak yeni bir teklifte bulundu.
Bezos, NASA yöneticisi Bill Nelson'a yazdığı mektupta, "Blue Origin, insan iniş sistemi bütçesindeki finansman açığını, bu programı hemen rayına sokabilmek amacıyla hem mevcut hem de bundan sonraki iki mali yıl boyunca 2 milyar dolara kadar tüm ödemelerinden feragat ederek karşılamak istiyor. Bu teklif, ödemelerin ertelenmesini değil, bu alacaklardan tamamen ve süresiz olarak feragat edilmesi anlamını taşıyor" dedi.
NASA, ihaleyi SpaceX'in kazanmasında şirketin yörünge misyonları konusunda başarısı kanıtlanmış projelere imza atmasının rol oynadığını söylemişti.
Söz konusu ihale, astronotları 2024 yılına kadar Ay yüzeyine taşıyacak insanlı iniş aracının üretimini kapsıyor.
SpaceX'in ürettiği Starship aracının, 1972'de Apollo 17'den bu yana NASA'nın ilk Ay misyonuna katılan astronotları taşıması öngörülüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: Jeff Bezos'tan NASA'ya Ay'a astronot indirecek uzay aracı için 2 milyar dolarlık teklif/son-dakika-jeff-bezos-tan-nasa-ya-ay-a-astronot-indirecek-uzay-araci-icin-2-milyar-dolarlik-teklif-3144299
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!