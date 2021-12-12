Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 12.31'de, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

50 kilometre derinlikteki deprem, başkent Tokyo ile Toçigi, Çiba, Gunma, Saitama eyaletlerinde hissedildi. AA'da yer alan habere göre JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.