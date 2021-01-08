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Japonya'da kar ve fırtına hayatı felç etti: 13 ölü!

Kar ve şiddetli fırtına Japonya’da hayatı felç etti. 100 bini aşkın hane elektriksiz kalırken, 247 uçuş iptal edildi. Fırtına nedeniyle en az 107 kişi yaralanırken, 13 kişi hayatını kaybetti.

08.01.2021 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Japonya'da kar ve fırtına hayatı felç etti: 13 ölü! - Haberler
İHA

Japonya'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Niigata ve Akita eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bölgeyi vuran kar fırtınasının neden olduğu, hızı saatte 130 kilometreye varan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 100 bini aşkın hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Öğle saatleri itibarıyla yaklaşık 50 bin haneye yeniden elektrik sağlanırken, diğer 50 bin hane için onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olumsuz hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığı açıklandı.

KAR FIRTINASI 13 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Niigata'da 10, Akita'da ise 97 kişinin kar, buzlanma ve rüzgar nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralandığı bildirildi. Ayrıca Akita eyaletinde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aralık ayından bu yana ülkenin farklı kesimlerinde etki gösteren şiddetli kar yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 29'a yükseldiği kaydedildi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Ishikawa ve Toyama eyaletleri de şiddetli kar yağışından etkilendi. İki eyaletin sınırında bulunan bir otoyolda yaklaşık 90 aracın dün gece mahsur kaldığı bildirildi. Otoyol işletmecisi şirket, kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Soğuk hava koşulları ülkedeki hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Bugün Japon Denizi kıyılarında bulunan eyaletler ve Hokkaido'dan gerçekleştirilmesi planlanan 247 iç hat uçuşu şiddetli kar ve rüzgar nedeniyle ertelendi. Havayolu firmaları, iptallerin artabileceğini belirterek güncel bilgileri takip etme çağrısında bulundu.

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