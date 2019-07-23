Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Rusya ve Çin'e ait uçakları engellemek için havalandığı belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde Güney Kore ordusu da Rus ve Çin savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini, bu nedenle bu uçaklara uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu. Kremlin hava sahası ihlali ile ilgili iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin ve Rus savaş uçaklarının ilk uzun mesafeli ortak hava devriyesi görevlerini gerçekleştirdiği duyuruldu. Devriyenin üçüncü ülkeleri hedef almadığı belirtilirken, başka ülkelerin hava sahalarının ihlal edilmediği ifade edildi.