AA

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, ülkede jandarma sorumluluğundaki bölgede, 2008-2017 döneminde 687 kadın, cinayete kurban gitti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğünce, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008-2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetleri analiz edildi. Analiz sonucu elde edilen tespitler, "Jandarma Sorumluluk Sahasındaki Kadın Cinayetlerinin Analizi" başlığı altında raporlaştırıldı.

Rapora göre, Türkiye yüzölçümünün yüzde 92'sine, nüfusun ise yüzde 14'üne tekabül eden jandarma kontrolündeki bölgelerde, 2008'de 83, 2009'da 56, 2010'da 68, 2011'de 62, 2012'de 50, 2013'te 57, 2014'te 57, 2015'te 90, 2016'da 57 ve 2017'de 62 kadın cinayeti vakası yaşandı. Toplam 642 kadın cinayeti vakasında, 687 kadın, 805 zanlı tarafından öldürüldü. Katil zanlılarından 58'inin kadın, 747'sinin erkek olduğu tespit edildi.

Şüpheli ile mağdur arasındaki ilişki türüne olay bazında bakıldığında cinayet zanlılarının 286'sı eş, 78'i sevgili, 66'sı diğer akraba, 54'ü diğer şüpheliler, 42'si erkek evlat, 31'i kardeş, 30'u eski eş, 21'i baba, 9'u dini nikahlı eş, 8'i anne, 7'si kız evlat, 6'sı tek taraflı takip eden şüpheli ve 5'i komşu olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre, şüphelilerin yüzde 57'si mağdurun eşi veya sevgilisi oldu.

İZMİR İLK SIRADA

Jandarma bölgesinde en çok kadın cinayetinin işlendiği iller arasında İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla öne çıktı. 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yılda İzmir'de 26, Antalya'da 24, Bursa'da 23, Mersin'de 23 ve Muğla'da 23 kadın öldürüldü. Söz konusu yıllarda Bayburt, Eskişehir, Gümüşhane ve Tunceli'de kadın cinayeti yaşanmadı. Nüfusa oranla en fazla kadın cinayeti meydana gellen iller ise Uşak, İstanbul, Nevşehir, Giresun ve Iğdır oldu.

Cinayete kurban giden kadınların en çok 19, 22, 23, 30 ve 32, katil zanlılarının ise 26, 27, 28, 30 ve 33 yaşlarında olduğu anlaşıldı.

Olaylardan 193'ünde av tüfeği, 157'sinde tabanca, 124'ünde bıçak, 11'inde piyade tüfeği, 7'sinde balta, 6'sında kesici alet, 6'sında sopa kullanıldı.

"YASAL DÜZENLEMELER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Raporda, Türkiye'de kadın cinayetlerinin artış eğiliminde olduğu, bu nedenle yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesinin faydalı olacağı vurgulandı.

Kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal farkındalığın her geçen gün arttığına işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal mevzuattaki düzenlemeler, her ne kadar arzu edilen etkiyi henüz sağlayamamışsa da kendine has kültürel, toplumsal ve psikolojik şartlar içinde gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve özellikle öldürme olayları konusunda, daha kapsamlı ve saha araştırmaları ile desteklenen çalışmalara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Böylece ulusal mevzuat dışında, farklı sosyal, kültürel ve ekonomik değişkenleri içeren araştırmalardan elde edilecek sonuçlara dayanarak, alınacak tedbirlerin çok daha etkili sonuçlar yaratacağı düşünülmektedir."

Raporda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik dünyada ve Türkiye'de yürütülen çalışmalar ile Jandarma Genel Komutanlığının bu sorunla mücadelesine ilişkin faaliyetlerine de yer verildi.