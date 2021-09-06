İzmir Torbalı'da yangın!

İzmir Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.