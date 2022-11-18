İzmir'i şiddetli sağanak vurdu!

DHA

İzmir'de öğleden sonra aralıklarla, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir´de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Zafer Payzın Kavşağı'nın bazı noktalarında biriken suların kaldırımları aştığı görüldü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın da kentte belirli aralıklarla yağışın etkili olacağı bildirildi. BALIKESİR'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER AA'da yer alan habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde 06 mevkiinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

İlçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katı yağmur sularıyla doldu.