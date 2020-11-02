İzmir Bayraklı'daki yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tarafından bir kişinin sesi duyulmasıyla çalışmalar hızlandırıldı. Enkaz altında 4 kişi olduğu bildirildi. Enkaz alanına getirilen K9 köpekleri de tepki verdi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası depremden 58 saat sonra enkaz altındaki kardeşlerden biri olan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.

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