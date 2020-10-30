Bakanı Pakdemirli enkaz altındaki kadınla görüştü!

AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan kadınla telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre Bakan Pakdemirli, kadına, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Kadının, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi.