9 binada arama sürüyor! 17 saat sonra üç mucize!

AA

İzmir'i vuran, Ege ve Marmara bölgesini sarsan. merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

16 SAAT SONRA EKİPLER ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre depremde bir marketin bulunduğu alttaki iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

17'NCİ SAATTE ÜÇ KADIN DAHA KURTARILDI



Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu kurtuluştan 1 saat sonra, depremin 17'nci saatinde ise İnci Okan ve Hülya Özmet enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çifte sevincin ardından dakikalar sonra ise Nurcan Tosun da Barış Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.

Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.