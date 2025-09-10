İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre olayla ilgili gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 16 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı olarak gözaltına alınan saldırgan E.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. E.B'nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Soruşturma kapsamında olayda eylemi gerçekleştiren E.B. isimli faili sosyal medya platformu üzerinden takip eden 16 suça sürüklenen çocuk tespit edilerek gözaltına alınmış, ifade alma işlemleri bizzat İzmir cumhuriyet savcıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır."